Призер ОИ-2008 Калентьева провела последний старт в карьере на ЧМ по маунтинбайку

ТАСС, 31 августа. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Ирина Калентьева заняла 33-е место в дисциплине "кросс-кантри" на чемпионате мира по маунтинбайку. Соревнования проходят в канадском городе Мон-Сен-Анне.

Ранее в августе 41-летняя спортсменка заявила о завершении карьеры.

Победу одержала француженка Полин Ферран Прево, второе место заняла швейцарка Йоланда Нефф, третье - австралийка Ребекка Макконнелл.

На счету Калентьевой победы на этапах Кубка мира (2004, 2005, 2007), две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Соревнования завершатся 1 сентября.