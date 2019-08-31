"Ювентус" в добавленное время вырвал победу в матче чемпионата Италии против "Наполи"

ТАСС, 1 сентября. Футбольный клуб "Ювентус" в добавленное время забил победный гол в ворота "Наполи" и одержал победу со счетом 4:3 в домашнем матче второго тура чемпионата Италии.

"Ювентус" вел со счетом 3:0, после чего гости сумели отыграться. Судьбу встречи решил автогол защитника гостей Калиду Кулибали.

В составе туринцев отличились Данило (16-я минута), который на 15-й минуте вышел на замену вместо получившего повреждение Маттиа Де Шильо, Гонсало Игуаин (19) и Криштиану Роналду (62). У "Наполи" мячи на свой счет записали Костас Манолас (66), Ирвинг Лосано (68) и Джованни Ди Лоренцо (81). Для всех игроков "Наполи" забитые мячи стали первыми в составе неаполитанского клуба.

Лосано дебютировал за "Наполи" в матче против "Ювентуса". Первый матч за туринцев провел Маттейс де Лигт.

"Ювентус" является одним из соперников российского "Локомотива" в групповом этапе Лиги чемпионов, также в группе D сыграют испанский "Атлетико" и немецкий "Байер".

"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков после двух встреч. "Наполи" набрал три очка после двух встреч и располагается на восьмой строчке. В третьем туре "Ювентус" на выезде встретится с "Фиорентиной", "Наполи" дома примет "Сампдорию". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.