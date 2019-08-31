Матч "Спартак" - "Зенит" завершит программу восьмого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 1 сентября. Программа восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится тремя воскресными матчами. Екатеринбургский "Урал" примет "Краснодар", тульский "Арсенал" проведет домашнюю встречу против ЦСКА, а завершится тур матчем между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".

Матч между "Уралом" и "Краснодаром" начнется в 14:00 мск, главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой. В предыдущем туре подопечные Дмитрия Парфенова прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, обыграв дома новичка РПЛ "Сочи" (3:1), и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. В матче против "Краснодара", скорее всего, не сыграет полузащитник Отман Эль-Кабир, который продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения, полученного в игре четвертого тура против "Ростова" (2:2).

"Краснодар" занимает второе место в таблице. Команда Сергея Матвеева испытывает серьезные кадровые проблемы, в лазарете находятся ключевые футболисты. В линии нападения, помимо уже травмированного Ари, "Краснодар" лишился Магомеда-Шапи Сулейманова, который получил ушиб подвздошной кости в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (1:2), также клубу из Краснодара в предстоящей встрече с "Уралом" не поможет защитник Иван Мартынович, который должен полностью восстановиться к домашней игре с самарскими "Крыльями Советов" (15 сентября).

В 16:30 мск "Арсенал" примет ЦСКА, встречу рассудит Евгений Турбин. Тульский клуб демонстрирует неплохой футбол в текущем сезоне, хотя в последних четырех турах подопечные Игоря Черевченко показывали нестабильную игру - две победы и два поражения. На данный момент "Арсенал" идет седьмым с 13 очками, к матчу с армейцами команда подходит в полном составе. В матче седьмого тура против "Оренбурга" (2:1) уже в добавленное ко второму тайму время на поле вернулся Эванс Кангва, который получил травму во второй игре текущего сезона с самарскими "Крыльями Советов" (3:2).

Армейцы также набрали 13 очков после семи матчей и расположились строчкой выше. ЦСКА реабилитировался в глазах болельщиков после поражения в дерби от "Спартака" (1:2) и уверенно обыграл грозненский "Ахмат" (3:0) в предыдущем туре, но негативных моментов избежать не удалось - на 17-й минуте встречи повреждение мягких тканей левой голени получил защитник Кирилл Набабкин, футболист не поможет своей команде в ближайших матчах. Также в игре против "Арсенала" не сыграет полузащитник Дмитрий Ефремов, повредивший медиальные и крестообразные связки в дерби, а также Арнор Сигурдссон, который продолжает восстановление от повреждения капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

Дерби двух столиц

Стартовый свисток в главном матче тура между "Спартаком" и "Зенитом" прозвучит на "Открытие-Арене" в 19:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков. На игре будет работать система видеоассистента рефери (VAR), за которую будут отвечать Михаил Вилков и Сергей Карасев.

Главному тренеру "Спартака" Олегу Кононову как кровь из носу нужна победа, ведь в четверг красно-белые дома уступили португальской "Браге" (1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и завершили еврокубковую кампанию. Несмотря на трехматчевую победную серию в чемпионате, игра "Спартака" пока далека от идеальной, из-за несыгранности новые футболисты пока не могут наладить взаимодействие на поле. Некоторые эксперты утверждают, что пока в столичном клубе некому заменить Кононова, однако если красно-белые продолжат играть нестабильно, то позиция нынешнего главного тренера в клубе может стать слишком шаткой.

К матчу с "Зенитом" красно-белые подходят без потерь, чего нельзя сказать о клубе из Санкт-Петербурга. Уже больше двух недель продолжают восстанавливаться от травм нападающие "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси. Команда Сергея Семака не может одержать победу и забить на протяжении двух матчей, в предыдущем туре петербуржцы потерпели первое поражение в сезоне, уступив в гостях "Уфе" (0:1).

"Спартак" и "Зенит" находятся в группе команд, которые набрали по 14 очков и занимают места со второго по пятое. В чемпионатах России команды провели между собой 50 матчей - на счету обоих клубов по 18 побед, еще 14 встреч завершились вничью. В прошлом году команды оба матча завершили вничью - 0:0 и 1:1.