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Бокс

Поветкин заявил, что хорошо провел поединок с Хьюи Фьюри

Боксер поздравил всю Россию с победой
Александр Поветкин AP Photo/Frank Augstein
Описание
Александр Поветкин
© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин считает, что хорошо провел поединок против британца Хьюи Фьюри. Об этом россиянин заявил в ринге сразу после боя, который прошел в Лондоне.

Поветкин единогласным решением судей победил Хьюи Фьюри и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

"Я очень счастлив, был хороший и интересный бой, считаю, что неплохо провел его, - сказал Поветкин. - Хочу поблагодарить публику, здесь очень хорошо встречают. В Англии вообще любят бокс. Хочу поздравить всю Россию с победой".

Хьюи Фьюри остался разочарован поражением. "Не знаю, что сказать. Недоволен своим результатом", - сказал в ринге британец.

В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 24-летнего Фьюри - 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. Фьюри - двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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