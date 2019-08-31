Сборная России выиграла общий зачет чемпионата Европы по боксу среди женщин

ТАСС, 1 сентября. Команда России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по боксу среди женщин - в активе сборной три золотые, две серебряные и три бронзовые награды. Соревнования завершились в Мадриде.

В весовой категории свыше 81 кг победу одержала 31-летняя Земфира Магомедалиева. В финальном поединке она победила представительницу Украины Татьяну Шевченко со счетом 5-0. 21-летняя Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг) одержала победу в финале над англичанкой Деми-Джейт Резтан, а 23-летняя Дарима Сандакова (до 69 кг) оказалась сильнее итальянки Анжелы Карини (5-0).

В весовой категории до 51 кг серебро завоевала россиянка Елена Савельева, уступившая в финале Бусе Чакыроглу (0-5) из Турции. Еще одна серебряная награда на счету Карины Тазабековой (до 54 кг), проигравшей в финале румынке Лакрамиоаре Перийок (2-3). Бронзу российской команде принесли Омелия Хтеева (до 64 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг) и Анна Иванова (до 81 кг).

Для Чумгалаковой золотая награда первенства Европы стала первой на крупных международных соревнованиях. Сандакова является бронзовым призером Европейских игр 2019 года. Магомедалиева стала двукратной чемпионкой Европы, первую медаль высшей пробы она завоевала на европейском первенстве 2016 года. Также в ее активе золото чемпионата мира 2014 года.

Второе место в медальном зачете заняла команда Италии (2-1-2), третье - сборная Турции (2-0-2).