Британский боксер Джойс хочет встретиться в следующем бою с Поветкиным

ТАСС, 1 сентября. Британский боксер-супертяжеловес Джо Джойс хочет провести следующий поединок против россиянина Александра Поветкина. Об этом Джойс сообщил на своей странице в Twitter.

В ночь на воскресенье бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе Поветкин выиграл у британца Хьюи Фьюри по очкам и завоевал пояс интернационального чемпиона WBA. Все трое судей отдали победу россиянину с одинаковым счетом 117-111.

"Хочу Поветкина следующим", - написал Джойс, промоутером которого является британец Фрэнк Уоррен.

Ранее глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что Поветкин планирует провести следующий поединок до конца 2019 года. Россиянин три последних боя провел в Великобритании против местных боксеров.

В послужном списке 33-летнего Джойса - 10 побед (9 нокаутом), ни одного поражения. В этом году британец провел три поединка и выиграл у бывшего чемпиона мира канадца Бермейна Стиверна техническим нокаутом в шестом раунде, россиянина Александра Устинова техническим нокаутом в третьем раунде и американца Брайанта Дженнингса по очкам.

В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.