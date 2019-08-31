Поветкин может провести следующий бой против Тайсона Фьюри

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин следующий бой может провести против британца Тайсона Фьюри. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды "Мир бокса" Вадим Корнилов.

В ночь на воскресенье бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе Поветкин выиграл у британца Хьюи Фьюри, который является двоюродным братом Тайсона Фьюри, по очкам и завоевал пояс интернационального чемпиона WBA. Все трое судей отдали победу россиянину с одинаковым счетом 117-111.

"Было бы очень интересно провести бой с Тайсоном Фьюри. Бой с ним в Англии был бы очень громким событием. Поветкин и Фьюри очень популярны в Англии", - сказал Корнилов.

Фьюри на данный момент готовится к следующему поединку - он проведет поединок со шведом Отто Валлином 14 сентября в Лас-Вегасе. На счету 31-летнего Фьюри 28 побед (20 нокаутом) и одна ничья. В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.