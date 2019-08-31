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Бокс

Поветкин может провести следующий бой против Тайсона Фьюри

В ночь на воскресенье россиянин победил двоюродного брата Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри
Тайсон Фьюри AP Photo/John Locher
Описание
Тайсон Фьюри
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин следующий бой может провести против британца Тайсона Фьюри. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды "Мир бокса" Вадим Корнилов.

В ночь на воскресенье бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе Поветкин выиграл у британца Хьюи Фьюри, который является двоюродным братом Тайсона Фьюри, по очкам и завоевал пояс интернационального чемпиона WBA. Все трое судей отдали победу россиянину с одинаковым счетом 117-111.

"Было бы очень интересно провести бой с Тайсоном Фьюри. Бой с ним в Англии был бы очень громким событием. Поветкин и Фьюри очень популярны в Англии", - сказал Корнилов.

Фьюри на данный момент готовится к следующему поединку - он проведет поединок со шведом Отто Валлином 14 сентября в Лас-Вегасе. На счету 31-летнего Фьюри 28 побед (20 нокаутом) и одна ничья. В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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