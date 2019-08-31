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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Лебедев может возобновить карьеру

40-летний Лебедев может провести поединок против конголезца Илунги Макабу
Денис Лебедев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев планирует возобновить карьеру. Об этом ТАСС сообщили в команде боксера.

Спортсмен объявил о завершении карьеры в июле. Всего на счету 40-летнего боксера 32 победы (23 нокаутом) и два поражения.

"Денис может возобновить карьеру ради боя против Илунги Макабу", - сказал собеседник агентства. Сам Лебедев в эфире телеканала "Матч ТВ" также выразил желание вернуться в ринг.

Макабу в последнем поединке победил россиянина Алексея Папина. В настоящий момент конголезский боксер владеет серебряным титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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