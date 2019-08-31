Сборная Египта победила в медальном зачете Африканских игр в Марокко

РАБАТ, 1 сентября. /ТАСС/. Команда Египта стала победителем медального зачета Африканских игр, которые завершились в Марокко.

Египетские спортсмены завоевали 273 медали - 102 золотые, 98 серебряных и 73 бронзовые. Второе место в общекомандном зачете заняла команда Нигерия (46-33-48), третье - сборная ЮАР (36-26-25).

Африканские игры проходили с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде.

В соревнованиях принимали участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран. Они разыграли медали в 29 дисциплинах, среди которых - легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, стрельба из лука, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. Кроме того, в 17 видах решалась судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.

Первые Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводились впервые.