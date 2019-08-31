Боксер Лебедев может провести поединок с казахстанцем Шуменовым

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев в случае возобновления карьеры может провести поединок с казахстанцем Бейбутом Шуменовым. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

Лебедев объявил о завершении карьеры в июле. Однако ТАСС в команде боксера сообщили, что он рассматривает возможность возобновления карьеры.

"В случае возвращения Денис мог бы провести бой с Бейбутом Шуменовым. Это был бы вариант прощального поединка", - сказал Корнилов.

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В активе 36-летнего Шуменова 18 побед (12 нокаутом) и два поражения.