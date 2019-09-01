ЛОНДОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россиянин Александр Поветкин хотел бы провести следующий поединок в России, но не против боксировать и в Великобритании. Об этом он сообщил ТАСС после победного боя против британца Хьюи Фьюри.

В ночь на воскресенье Поветкин единогласным решением судей победил Фьюри и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Поединок состоялся на лондонском крытом стадионе O2 Arena.

"Конечно, хочется провести бой в России, если получится, потому что она - родная земля, и популяризация моего любимого вида спорта в России - это супер" - сказал Поветкин.

Российский боксер отметил, что будет не против, если ему придется провести четвертый бой подряд в Великобритании. "Я видел, как люди здесь относятся ко мне: тоже тепло, болеют, переживают. Конечно, можно и здесь побоксировать", - добавил он.

В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.