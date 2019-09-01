Фонд Кадырова подарил футболисту "Ахмата" Берише автомобиль за гол в ворота "Тамбова"

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова подарил автомобиль полузащитнику грозненского "Ахмата" Бернарду Берише за гол в матче чемпионата России по футболу с "Тамбовом". Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил президент "Ахмата" Магомед Даудов.
Матч "Ахмат" - "Тамбов" прошел в субботу в Грозном и завершился вничью со счетом 1:1. Бериша забил гол и был признан лучшим игроком матча.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие друзья! После завершения матча 8-го тура между командами «АХМАТ» и «Тамбов» полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА гIазот къобалдойла цуьнан) - генерального спонсора ФК «АХМАТ» - автомобиль марки Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча «АХМАТ»-«Тамбов». Уверен, большие победы нашего клуба ещё впереди! АЛЛАХ1У АКБАР! ДАЛА тIаьхье беркате йойла! #ПервыйПрезидент #Чечня #Кадыров #Даудов #Ахмат #Бериша #Грозный #Футбол
"После завершения матча между командами "Ахмат" и "Тамбов" полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - генерального спонсора "Ахмата" - автомобиль. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы", - написал Даудов.
"Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе восемь очков после восьми матчей.