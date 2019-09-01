Фонд Кадырова подарил футболисту "Ахмата" Берише автомобиль за гол в ворота "Тамбова"

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова подарил автомобиль полузащитнику грозненского "Ахмата" Бернарду Берише за гол в матче чемпионата России по футболу с "Тамбовом". Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил президент "Ахмата" Магомед Даудов.

Матч "Ахмат" - "Тамбов" прошел в субботу в Грозном и завершился вничью со счетом 1:1. Бериша забил гол и был признан лучшим игроком матча.