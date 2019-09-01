Футболист "Монако" Фалькао может перейти в "Галатасарай"

ТАСС, 1 сентября. Колумбийский футболист "Монако" Радамель Фалькао может продолжить карьеру в турецком клубе "Галатасарай". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турецкой команды.

Сообщается, что "Галатасарай" начал официальные переговоры с 33-летним футболистом и "Монако".

Фалькао выступает за "Монако" с июня 2016 года, за это время он провел в составе клуба 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 мяча и отдал 14 результативных передач. За национальную команду Колумбии, капитаном которой он является, Фалькао провел 88 матчей и забил 34 мяча.

Колумбиец является чемпионом Аргентины в составе "Ривер Плейт" (2008), в составе "Порту" он становился чемпионом Португалии (2011), дважды обладателем Кубка страны (2010, 2011) и победителем Лиги Европы (2011). В составе мадридского "Атлетико" на его счету победа в Кубке Испании (2013), Лиги Европы (2012) и Суперкубке УЕФА (2012). С "Монако" колумбиец становился чемпионом Франции (2017).