Глава НОК Японии считает своей главной задачей оказать достойный прием гостям Игр-2020

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета Японии олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасита считает своими главными задачами на этом посту проведение качественной Олимпиады и оказание лучшего приема гостям Игр-2020, которые меньше чем через год стартуют в Токио. Об этом Ямасита рассказал в интервью ТАСС.

Ямасита также занимает пост президента Федерации дзюдо Японии, является членом исполкома Международной федерации дзюдо. Он был избран на пост главы НОК Японии 27 июня нынешнего года.

"Конечно, я с волнением жду Игр. Для меня было очень неожиданно возглавить национальный олимпийский комитет страны за год до Олимпиады. Три-четыре месяца назад все говорили мне: "Ямасита, ты должен это принять, отказываться нельзя, только ты справишься с этим". Я хочу предоставить лучший прием тем, кто приедет через год в Токио, чтобы всем - и участникам Игр, и болельщикам - здесь понравилось", - подчеркнул Ямасита.

"Да, у меня нет большого опыта руководства НОК, но за два месяца работы на этом посту мне помогали все - друзья, коллеги, весь японский народ. Мы хотим провести самые качественные Игры", - сказал глава НОК Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.