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Зимние олимпийские виды спорта

Умер тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Малинский

Ему было 64 года

ТАСС, 1 сентября. Тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Малинский скончался в возрасте 64 лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Малинский также был судьей всероссийской категории.

"Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о безвременной кончине тренера сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимира Васильевича Малинского. Владимир Васильевич был тренером высокого класса, знающим и понимающим спорт. Это большая утрата для российского паралимпийского движения", - говорится в сообщении.

Малинский был личным тренером чемпиона и бронзового призера Паралимпийских игр Азата Карачурина, серебряного и трехкратного бронзового призера Паралимпиады Марты Зайнуллиной и двукратного бронзового призера Игр Александра Давидовича.

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