Призер ОИ-1992 испанская горнолыжница Очоа пропала без вести

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция Испании объявила об исчезновении бронзового призера Олимпийских игр 1992 года по горнолыжному спорту Бланки Фернандес Очоа. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание El Pais.

Члены семьи 56-летней испанки рассказали полицейским, что видели ее последний раз в мадридском районе Аравака 23 августа за рулем своего автомобиля. Источники издания заявили, что Очоа покинула дом без мобильного телефона, а активность ее кредитных карт не зафиксирована.

Очоа четыре раза побеждала на этапах Кубка мира. В 1992 году она завершила спортивную карьеру.