Тренерский штаб сборной России по регби огласил состав на Кубок мира

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб огласил состав сборной России на Кубок мира по регби, который пройдет в Японии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября.

Всего в состав вошел 31 спортсмен. Полный список игроков выглядит следующим образом: Василий Артемьев, Азамат Битиев, Игорь Галиновский, Андрей Гарбузов, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Богдан Федотко (все - "Красный Яр", Красноярск), Герман Давыдов, Виталий Живатов, Евгений Матвеев, Дмитрий Перов, Андрей Поливалов, Владимир Подрезов, Владислав Созонов (все - "ВВА-Подмосковье"), Евгений Елгин, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин, Станислав Сельский, Денис Симпликевич (все - "Енисей-СТМ", Красноярск), Никита Вавилин, Сергей Чернышев (оба - "Слава", Москва), Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко, Роман Ходин (все - "Кубань", Краснодар), Андрей Остриков ("Гренобль", Франция), Валерий Морозов ("Сейл Шаркс", Англия), Сергей Янюшкин ("Локомотив-Пенза", Россия) и Антон Сычев ("Металлург", Новокузнецк).

Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. Кубок мира начнется матчем между японцами и россиянами 20 сентября.

Команда России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.