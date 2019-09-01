{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Умерла футболистка из второго по силе дивизиона чемпионата России Полина Кобзева

Ей было 19 лет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Игрок женского футбольного клуба "Подольчанка" Полина Кобзева скончалась в субботу от остановки сердца в возрасте 19 лет. Об этом сообщается в группе команды в соцсети "Вконтакте".

"У нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнования ее родным и близким", - говорится в сообщении.

"Подольчанка" выступает во второй по силе лиге чемпионата России, в зоне "Запад".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Чешский футболист Алекс Крал перешел в "Спартак" из "Славии"
Красно-белые заплатили за 21-летнего полузащитника €12 млн
Читать полностью