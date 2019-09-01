Умерла футболистка из второго по силе дивизиона чемпионата России Полина Кобзева

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Игрок женского футбольного клуба "Подольчанка" Полина Кобзева скончалась в субботу от остановки сердца в возрасте 19 лет. Об этом сообщается в группе команды в соцсети "Вконтакте".

"У нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем, это большая беда для нас. Выражаем великое сочувствие и соболезнования ее родным и близким", - говорится в сообщении.

"Подольчанка" выступает во второй по силе лиге чемпионата России, в зоне "Запад".