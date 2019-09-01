Нападающий "Салавата Юлаева" Умарк намерен покинуть КХЛ по окончании сезона

ТАСС, 1 сентября. Шведский нападающий уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салавата Юлаева" Линус Умарк сообщил, что планирует покинуть КХЛ по окончании сезона. Комментарий 32-летнего спортсмена приводит шведский портал Hockeynews.

"Наверное, это мой последний год в России, и я очень хочу выиграть [Кубок Гагарина]. Я пока не обсуждал свое решение с клубом, но нас ждут переговоры, посмотрим, что будет. Сейчас я намерен уйти. Я рассматриваю варианты продолжения карьеры в Швейцарии, но на данный момент я сосредоточен на предстоящем сезоне", - сказал 32-летний швед.

Умарк является самым результативным шведом в истории КХЛ. На его счету 299 очков (94 гола + 205 результативных передач) в 342 матчах в регулярных чемпионатах, в плей-офф он провел 69 матчей и набрал 64 очка (17+47). Ранее он выступал в КХЛ в московском "Динамо" (2009-2010) и финском "Йокерите" (2014-2015).

Швед является чемпионом мира (2017), также на его счету две бронзовые награды мировых первенств (2009, 2010). В составе "Салавата Юлаева" он становился бронзовым призером КХЛ (2016) и трижды принимал участие в Матче всех звезд лиги.