Гендиректор ФК "Спартак" Цорн заявил, что клуб завершил летнюю трансферную кампанию

ТАСС, 1 сентября. Футбольный клуб "Спартак", подписав контракт с полузащитником чешской "Славии" Алексом Кралом, завершил летнюю трансферную кампанию. Об этом пресс-службе клуба сообщил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

1 сентября 21-летний Крал перешел в "Спартак" за €12 млн. Ранее в летнее трансферное окно "Спартак" подписал контракты с полузащитниками Гусом Тилом и Резиуаном Мирзовым, а также нападающими Джорданом Ларссоном, Андре Шюррле (аренда) и Эсекьелем Понсе. При этом клуб продал защитников Дмитрия Комбарова и Сальваторе Боккетти, полузащитников Дениса Глушакова, Софьяна Ханни и Фернандо, а также нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша.

"В связи с перестройкой команды трансферная кампания лета 2019 года получилась беспрецедентной по инвестициям, что стало возможно благодаря решению Леонида Арнольдовича (владельца клуба Леонида Федуна - прим. ТАСС) выделить необходимый для этого бюджет, - сказал Цорн. - Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет".