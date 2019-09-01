Количество участников уфимского международного марафона превысило 5 тысяч

УФА, 1 сентября. /ТАСС/. Количество бегунов, принимающих участие в пятом международном уфимском марафоне, превысило 5 тыс., с момента первого забега в 2015 году число выросло в три раза. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье организатор мероприятия Владислав Литвинчук.

"В этом юбилейном году бежит порядка 5,3 тыс. человек, у нас была цель перевалить за 5 тыс. участников, это получилось. Регистрацию на некоторые дистанции мы закрывали за неделю, желающих было около 6 тыс., но мы не смогли всех принять. В прошлом году бежали 3,6 тыс. человек", - рассказал он.

Одним из нововведений этого года стал забег на 5 км в честь 5-летия уфимского марафона. Также прошли старты марафонцев и полумарафонцев, забеги на дистанции на 10 и 2 км. "Бегут представители 22 стран, самые дальние - это США, Канада, Эстония, много бегунов из СНГ, им удобно ехать, потому что не нужна виза", - добавил Литвинчук.

Температура воздуха в Уфе в воскресенье на момент старта составила около 8 градусов тепла, по мнению участников, погодные условия были идеальны для бега. "Не жарко и не холодно, отлично бежится, - поделился впечатлениями один из марафонцев Айрат Хаматов. - Я бежал первый раз, хочу еще, сделал прорыв для себя, этот вызов себе должен бросить каждый, чтобы понять, что нет ничего невозможного. Сложнее всего было между 30-м и 40-м километрами, постоянно хотелось остановиться".

В будущем организаторы планируют выйти на отметку 10 тыс. участников забегов. Уфимский международный марафон проводится с 2015 года, за это время он собрал более 15 000 бегунов. Также в рамках уфимского марафона прошли детские и корпоративные старты.