Попавший в аварию гонщик "Формулы-2" Корреа находится в стабильном состоянии

ТАСС, 1 сентября. Американский пилот команды Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа находится в стабильном состоянии после аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Авария произошла в субботу. Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник во время гонки. Следовавший за ним Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера. В результате столкновения Юбер скончался в больнице от полученных травм.

"Корреа остается в стабильном состоянии после аварии. В настоящее время он в реанимации, он получил переломы обеих ног и незначительную травму позвоночника, прошлой ночью Корреа перенес операцию", - говорится в сообщении.

Ранее организаторы серии "Формула-2" приняли решение отменить воскресную гонку в Бельгии.

Корреа в текущем сезоне провел 16 стартов, дважды американец поднимался на подиум. В общем зачете "Формулы-2" он занимает 12-ю строчку.