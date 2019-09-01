Панов: Кононов вернет доверие болельщиков ФК "Спартак" в случае победы над "Зенитом"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов сможет вернуть доверие болельщиков команды в случае победы в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Таким мнением с ТАСС поделился бывший нападающий сборной России и "Зенита" Александр Панов.

"Спартак" сыграет с "Зенитом" в воскресенье на "Открытие-Арене", начало - 19:00 мск. После семи туров красно-белые находятся на третьем месте, набрав 14 очков, петербуржцы расположились двумя строчками ниже с таким же количеством баллов.

"Команды подходят к этому матчу в одинаковом негативном психологическом состоянии, - сказал Панов. - "Спартак" имеет небольшое преимущество, потому что играет дома, но в целом соперники равны. После последних поражений команды хотят реабилитироваться перед своими болельщиками, к тому же, надо решать вопрос по турнирному положению, обоим клубам хочется оторваться от преследователей. Ну и противостояние Москвы и Санкт-Петербурга никто не отменял, игроки желают доказать, что один из городов лучше".

"Сергей Семак максимум положительного делает для клуба, его любят болельщики. Я за Кононова переживаю, вылет из еврокубков ("Спартак" уступил португальской "Браге" в раунде плей-офф Лиги Европы по сумме двух встреч и покинул турнир - прим. ТАСС) повлияет на отношение фанатов к нему. Болельщики, мягко говоря, его не любят, поэтому Кононов должен победить сейчас, если он хочет вернуть доверие болельщиков", - подчеркнул Панов.

Также бывший нападающий сборной России поделился мнением о том, что будет мотивировать "Зенит" на победу в предстоящей встрече. "Клуб ни разу не побеждал на "Открытие-Арене", футболистам хочется нарушить эту традицию. К тому же, "Зенит" не может победить два матча подряд в чемпионате России, в последнем туре проиграл в гостях "Уфе" (0:1), поэтому команде тоже очень нужна победа в сегодняшнем матче", - добавил Панов.

На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), ответственным за которую назначены Михаил Вилков и Сергей Карасев. "Хотелось бы, чтобы главный арбитр Виталий Мешков был самой незаметной фигурой в сегодняшнем матче. Я верю, что судейство будет объективным и беспристрастным, VAR в этом поможет", - резюмировал Панов.