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Футбол в России

Шведский футболист Оскар Хильемарк перешел из итальянского "Дженоа" в "Динамо"

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €3 млн
Оскар Хильемарк EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Описание
Оскар Хильемарк
© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 1 сентября. Шведский полузащитник Оскар Хильемарк перешел в московский футбольный клуб "Динамо" из итальянского "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба генуэзской команды.

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Подробности перехода 27-летнего футболиста не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €3 млн.

Хильемарк становился чемпионом Швеции (2012) в составе "Эльфсборга", победителем чемпионата Нидерландов (2015) с ПСВ. Также выступал за итальянский "Палермо" и греческий "Панатинаикос".

В прошлом сезоне Хильемарк провел в составе "Дженоа" в чемпионате Италии 17 матчей, в которых сумел забить один гол. В составе национальной команды Швеции на его счету 27 игр и два мяча, с молодежной сборной страны он стал победителем чемпионата Европы (2015).

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