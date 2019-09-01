Шведский футболист Оскар Хильемарк перешел из итальянского "Дженоа" в "Динамо"

ТАСС, 1 сентября. Шведский полузащитник Оскар Хильемарк перешел в московский футбольный клуб "Динамо" из итальянского "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба генуэзской команды.

Подробности перехода 27-летнего футболиста не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €3 млн.

Хильемарк становился чемпионом Швеции (2012) в составе "Эльфсборга", победителем чемпионата Нидерландов (2015) с ПСВ. Также выступал за итальянский "Палермо" и греческий "Панатинаикос".

В прошлом сезоне Хильемарк провел в составе "Дженоа" в чемпионате Италии 17 матчей, в которых сумел забить один гол. В составе национальной команды Швеции на его счету 27 игр и два мяча, с молодежной сборной страны он стал победителем чемпионата Европы (2015).