Гамба гарантировал, что сборная России выступит на Играх в Токио в полном составе

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба заявил, что российская команда выступит на Олимпиаде в Токио в полном составе во всех весовых категориях. Об этом он рассказал журналистам, подводя итоги чемпионата мира, который завершился на олимпийском татами "Ниппон будокан" в Токио.

Мужская команда России завоевала на турнире две медали - серебряным призером стал Нияз Ильясов (весовая категория до 100 кг), бронзовым - Денис Ярцев (до 73 кг). В составе женской команды обладательницей серебра стала Наталья Кузютина в весе до 52 кг. Еще одну бронзовую награду россияне завоевали в смешанном командном турнире.

"По медалям мы показали плохой результат, наш уровень - пять-семь наград. Но лучше допускать ошибки на чемпионате мира, чем здесь же через год на Олимпийских играх, - отметил Гамба. - Мы стопроцентно отберемся на Игры во всех весовых категориях, сейчас основная задача - попасть в первую восьмерку мирового рейтинга, чтобы олимпийская жеребьевка не преподнесла нам сюрпризов".

Гамба уверен, что к старту Олимпийских игр в Токио у российской сборной будет и сильная смешанная команда. "В командном турнире в нашей сборной не боролись все первые номера, но наша смешанная команда могла оказаться в финале, в этом я уверен. В полуфинале с командой Франции при счете 3:3 подвела жеребьевка, перебарывать пришлось самой молодой нашей спортсменке. Француженки последние 15 лет входят в число лидеров мирового рейтинга, они здесь три золотые медали взяли".

На вопрос, сможет ли российская смешанная сборная побороться за первое место командного турнира на Играх-2020, Гамба ответил: "Японцы идут к этой цели последние сто лет, российские спортсмены гораздо меньше. Но у нашей команды есть прогресс и есть потенциал".