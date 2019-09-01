"Кристалл" в пятый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

ТАСС, 1 сентября. "Кристалл" из Санкт-Петербурга обыграл московский "Спартак" в финале чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счетом 6:5.

В составе победителей дублей отметился Артур Папоротный, по одному голу на счету Маурисиньо, Игоря Бриштеля, Суареса Родриго и Кирилла Романова. В составе "Спартака" дублями отметились Алексей Макаров и Федор Земсков, один мяч забил Андрей Новиков.

"Кристалл" в пятый раз выиграл чемпионат страны и стал самым титулованным клубом (2013, 2015, 2016, 2018, 2019). На втором месте по этому показателю московский "Локомотив", побеждавший четыре раза. "Кристалл" трижды занимал второе место.

С 2005 года, когда начал проводиться чемпионат страны, пять команд, помимо "Кристалла" и "Локомотива", становились победителями чемпионата - "Сити Химик" из Воронежской области (2005), петербургские TIM (2006) и IBS (2007), "Ротор-Волгоград" (2014) и "Строгино" (2008, 2009). Все эти команды уже не выступают в национальном первенстве.

"Спартак" в первый раз завоевал серебряные награда турнира. Также на счету московской команды бронзовые медали прошлого сезона.

В матче за третье место самарские "Крылья Советов" обыграли московский "Локомотив" со счетом 3:1.