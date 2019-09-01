"Краснодар" обыграл "Урал" и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл "Урал" со счетом 4:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена".
В составе хозяев забил Юрий Бавин (22-я минута) и Отман Эль-Кабир (68). За "Краснодар" забили Дмитрий Скопинцев (19), Ари (38), Даниил Уткин (80) и Вандерсон (82). Для 22-летнего Скопинцева этот гол стал первым в нынешнем сезоне чемпионата России. Ари был признан лучшим игроком матча.
Встреча стала 18-й между командами во всех турнирах, "Краснодар" одержал восьмую победу, в трех матчах побеждал "Урал", еще в семи играх была зафиксирована ничья.
В турнирной таблице "Урал" занимает восьмое место, имея в активе 10 очков. "Краснодар" набрал 17 очков и возглавил таблицу чемпионата.
В следующем туре "Урал" на выезде сыграет с московским "Спартаком" 15 сентября, в тот же день "Краснодар" дома примет самарские "Крылья Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|15-7
|17
|2
|Ростов
|8
|5
|2
|1
|14-11
|17
|3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|4
|Локомотив
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|5
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|6
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|8-5
|13
|7
|Арсенал
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|8
|Урал
|8
|3
|1
|4
|14-18
|10
|9
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|5-8
|10
|10
|Уфа
|8
|3
|1
|4
|10-10
|10
|11
|Динамо
|8
|2
|3
|3
|6-6
|9
|12
|Ахмат
|8
|2
|2
|4
|5-12
|8
|13
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|10-11
|7
|14
|Сочи
|8
|1
|3
|4
|5-10
|6
|15
|Оренбург
|8
|1
|2
|5
|9-14
|5
|16
|Тамбов
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5