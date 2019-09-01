"Краснодар" обыграл "Урал" и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл "Урал" со счетом 4:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена".

В составе хозяев забил Юрий Бавин (22-я минута) и Отман Эль-Кабир (68). За "Краснодар" забили Дмитрий Скопинцев (19), Ари (38), Даниил Уткин (80) и Вандерсон (82). Для 22-летнего Скопинцева этот гол стал первым в нынешнем сезоне чемпионата России. Ари был признан лучшим игроком матча.

Встреча стала 18-й между командами во всех турнирах, "Краснодар" одержал восьмую победу, в трех матчах побеждал "Урал", еще в семи играх была зафиксирована ничья.

В турнирной таблице "Урал" занимает восьмое место, имея в активе 10 очков. "Краснодар" набрал 17 очков и возглавил таблицу чемпионата.

В следующем туре "Урал" на выезде сыграет с московским "Спартаком" 15 сентября, в тот же день "Краснодар" дома примет самарские "Крылья Советов".