Артемьев: игры со сборными Японии и Самоа станут ключевыми для российских регбистов на КМ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Матчи против сборных Японии и Самоа станут для российской национальной команды ключевыми на Кубке мира по регби. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Мы попали на Кубок мира во второй раз за всю историю российского регби. Честно говоря, мы и еще одна команда на этом турнире пока являемся слабейшими и по опыту, и по рейтингу", - отметил Артемьев.

Турнир пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. Кубок мира начнется матчем между японцами и россиянами 20 сентября.

"Для сборной России будет хорошим результатом одержать несколько побед. Матчи с командами Японии и Самоа представляются для нас ключевыми, потому что дальше идут ирландцы и шотландцы, которые пока превосходят нас на голову. Мы должны показать прогресс в игре, удивить своей напористостью, боевитостью. Должны побеждать сборные Японии и Самоа, и если нам удастся это сделать, то это будет колоссальный прилив сил и эйфория", - сказал собеседник ТАСС.

Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.