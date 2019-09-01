Следующий конгресс Международной ассоциации бокса пройдет 13 декабря в Лозанне

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следующий конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA) состоится 13 декабря в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома AIBA Умар Кремлев.

В субботу в Стамбуле прошел исполком AIBA, в ходе которого марокканец Мохаммед Мустасан вернулся на пост исполняющего обязанности президента организации. Также по итогам голосования исполкома был отстранен от должности исполнительный директор организации Том Вирджетс.

"Конгресс AIBA пройдет 13 декабря в Лозанне. Там мы будем принимать изменения в устав AIBA, которые позволят организации полностью соответствовать уставу Международного олимпийского комитета (МОК)", - сказал Кремлев.

Ранее МОК лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Игр-2020 в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

Рахимов стал исполняющим обязанности главы AIBA 28 января 2018 года. Ранее он возглавлял Азиатскую конфедерацию бокса, а также занимал пост вице-президента Международной ассоциации бокса. 3 ноября 2018 года на конгрессе AIBA в Москве Рахимов был избран президентом организации на постоянной основе. В марте 2019 года Рахимов покинул пост президента AIBA, исполняющим обязанности президента организации был назначен Мустасан.