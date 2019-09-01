{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Чернышенко: клубы КХЛ не имеют долгов на старте нового сезона

Регулярный чемпионат нового сезона стартовал в воскресенье

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не имеют финансовых задолженностей на старте сезона-2019/20. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Регулярный чемпионат КХЛ нового сезона стартовал в воскресенье.

"Мы в этот сезон впервые вступаем без долгов в клубах, у нас абсолютно нет долгов, - сказал Чернышенко. - К ситуации в "Адмирале" мы относимся спокойно, потому что некоторые судебные дела продолжаются".

"Адмирал", который занимает последнюю строчку в рейтинге эффективности клубов, имеет финансовые задолженности перед сотрудниками за прошлые годы. В прошлом сезоне владивостокский клуб не испытывал финансовых трудностей. По ходу сезона-2018/19 финансовые трудности испытывало нижегородское "Торпедо".

Теги
Чернышенко, Дмитрий Николаевич
Бокс
Международная ассоциация бокса распустила все рабочие комиссии
Следующий конгресс AIBA пройдет 13 декабря в Лозанне
Читать полностью