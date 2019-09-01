Чернышенко: клубы КХЛ не имеют долгов на старте нового сезона

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не имеют финансовых задолженностей на старте сезона-2019/20. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Регулярный чемпионат КХЛ нового сезона стартовал в воскресенье.

"Мы в этот сезон впервые вступаем без долгов в клубах, у нас абсолютно нет долгов, - сказал Чернышенко. - К ситуации в "Адмирале" мы относимся спокойно, потому что некоторые судебные дела продолжаются".

"Адмирал", который занимает последнюю строчку в рейтинге эффективности клубов, имеет финансовые задолженности перед сотрудниками за прошлые годы. В прошлом сезоне владивостокский клуб не испытывал финансовых трудностей. По ходу сезона-2018/19 финансовые трудности испытывало нижегородское "Торпедо".