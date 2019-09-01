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Кремлев не будет претендовать на пост президента Международной ассоциации бокса

Выборы президента AIBA в 2019 году не состоятся
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев не будет претендовать на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом Кремлев сообщил ТАСС.

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"Я не буду претендовать. Нас сейчас необходимо объединиться для разрешения всех проблем - это важнее", - сказал Кремлев.

Кремлев также сообщил, что марокканец Мохаммед Мустасан будет исполняющим обязанности президента AIBA в 2019 году. "Мы приняли решение сохранить за Мустасаном пост, чтобы уже приступить к работе. В декабре на конгрессе не будет выборов президента организации", - сказал Кремлев.

Конгресс AIBA пройдет 13 декабря в Лозанне.

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