МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев не будет претендовать на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом Кремлев сообщил ТАСС.

"Я не буду претендовать. Нас сейчас необходимо объединиться для разрешения всех проблем - это важнее", - сказал Кремлев.

Кремлев также сообщил, что марокканец Мохаммед Мустасан будет исполняющим обязанности президента AIBA в 2019 году. "Мы приняли решение сохранить за Мустасаном пост, чтобы уже приступить к работе. В декабре на конгрессе не будет выборов президента организации", - сказал Кремлев.

Конгресс AIBA пройдет 13 декабря в Лозанне.