Сборная США одержала победу над командой Чехии в матче КМ по баскетболу

Самым результативным игроком матча стал чех Томаш Саторанский (17 очков), в составе сборной США 16 очков на счету Донована Митчелла. Лучший по подборам - чех Яромир Богачик (девять), у команды США семь подборов сделал Майлз Тёрнер. Саторанский сделал пять результативных передач (лучший среди обеих команд), у американцев четыре паса отдал Кемба Уокер. Ранее в другом матче группы Е турецкая команда переиграла сборную Японии со счетом 86:67.

ТАСС, 1 сентября. Мужская сборная США обыграла команду Чехии со счетом 88:67 в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу. Встречи группы Е проходят в китайском Шанхае.

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После первого тура сборные США и Турции набрали по два очка. У японских и чешских баскетболистов по одному. Во втором туре американская сборная сыграет с командой Турции, чехи - со сборной Японии. Оба матча пройдут 3 сентября.

В группе G, встречи которой проходят в Шэньчжэне, сборная Франции победила команду Германии (78:74), а сборная Доминиканской Республики оказалась сильнее команды Иордании (80:76). В матчах группы H, которые проходят в Дунгуане, австралийцы обыграли канадцев (108:92), баскетболисты Литвы разгромили сенегальцев (101:47). В группе F, встречи которой проходят в Нанкине, бразильцы оказались сильнее новозеландцев (102:94), сборная Греции обыграла команду Черногории (85:60). Сборная России, выступающая в группе В, представители которой играют в Ухане, ранее в первом туре переиграла команду Нигерии (82:77), в матче второго тура россияне сыграют со сборной Южной Кореи 2 сентября.

Кубок мира проходит в восьми китайских городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. На предварительном этапе 32 команды разделены на восемь групп, во второй групповой раунд выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. По итогам Кубка мира семь команд завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.

Сборная США в 18-й раз принимает участие в мировом первенстве, команда пять раз становилась победителем турнира, трижды становилась серебряным призером и четыре раза бронзовым.