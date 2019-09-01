Третьяк: удача сопутствовала "Авангарду" в матче за Кубок открытия с ЦСКА

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Удача была на стороне омского "Авангарда" в стартовом матче нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Встреча "Авангарда" и ЦСКА прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу омского клуба.

"Хороший матч, два достойных соперника, - отметил Третьяк. - Удача была на стороне "Авангарда", хотя у ЦСКА было больше моментов".

Третьяк считает, что действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА будет фаворитом нынешнего сезона. "У ЦСКА более стабильный состав", - добавил собеседник агентства.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с "Ак Барсом", "Авангард" в гостях встретится с хельсинкским "Йокеритом". Оба матча пройдут 3 сентября.