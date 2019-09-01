Хоккеист "Авангарда" Войнов может сыграть в матче с "Йокеритом"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Защитник омского "Авангарда" Вячеслав Войнов, пропустивший матч с ЦСКА, может выйти на лед в следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Йокеритом". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

В воскресенье "Авангард" победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ со счетом 3:1. В составе "Авангарда" отсутствовали форвард Денис Зернов и защитник Вячеслав Войнов, который не играл в официальных матчах с сезона-2017/18. 14 июля "Авангард" объявил о подписании однолетнего контракта с Войновым, ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Лос-Анджелес", став в составе клуба двукратным обладателем Кубка Стэнли, позднее в составе петербургского СКА он выиграл Кубок Гагарина.

"У Зернова была операция, он выбыл на 5-6 месяцев. Возможно, в следующем матче Войнов уже сыграет, у него небольшая травма", - сказал Хартли.

Победную шайбу в матче с ЦСКА защитник "Авангарда" Максим Чудинов забросил броском из своей зоны. "За свою карьеру я видел много голов из своей зоны, но когда это делает один и тот же игрок - возможно, он станет лучшим бомбардиром, не заходя в зону соперника. Я очень сильно горжусь своей командой, мы играли очень здорово и дисциплинированно. ЦСКА открыл счет, но у нас не было никакой паники после пропущенной шайбы", - отметил Хартли.

Матч между "Йокеритом" и "Авангардом" состоится 3 сентября в Хельсинки.