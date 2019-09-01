Рябинский: Поветкин не показал всех возможностей в поединке с Фьюри

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не показал всех возможностей в поединке против британца Хьюи Фьюри. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Один Фьюри побежден, второй - на очереди.

Один Фьюри побежден, второй - на очереди. Поветкин стал интернациональным чемпионом мира

Поветкин в субботу победил Фьюри единогласным решением судей в Лондоне.

"Саша может боксировать лучше. Он не показал всех своих возможностей. Возможно, здесь имела место зажатость. Можно поставить за бой четверку с плюсом", - сказал Рябинский.

Поветкин после поединка заявил, что хочет провести следующий бой с британцем Тайсоном Фьюри. Всего на счету 39-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.