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КХЛ

Капризов: хоккеистам ЦСКА не хватило реализации моментов в матче с "Авангардом"

Армейцы уступили со счетом 1:3
Кирилл Капризов (справа) Елена Руско/ТАСС
Описание
Кирилл Капризов (справа)
© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Игроков ЦСКА в матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Авангардом" подвела реализация голевых моментов. Такое мнение журналистам высказал нападающий армейцев Кирилл Капризов.

В воскресенье ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ уступил "Авангарду" со счетом 1:3.

"Забили мало, нам не хватило реализации, голов. Играли как в финале [Кубка Гагарина прошлого сезона], может, где-то скорости были поменьше", - отметил Капризов.

Победную шайбу защитник омской команды Максим Чудинов забросил броском из своей зоны. "Не знаю, надломил ли он нас, не было такого, нам просто нужно было отыгрываться и все. Ничего страшного, что пропустили, надо было дальше играть. Да, не каждый раз такие шайбы забрасываются, я даже не помню, сколько уже Чудинов таких забил", - сказал Капризов.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с "Ак Барсом", "Авангард" в гостях встретится с хельсинкским "Йокеритом". Оба матча пройдут 3 сентября.

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