Генсек федерации: волейболистки сборной России прогрессируют на чемпионате Европы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Волейболистки сборной России прогрессируют на чемпионате Европы от матча к матчу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Ранее сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв в матче 1/8 финала команду Бельгии. Соперник подопечных Вадима Панкова определится позднее в матче между сборными Италии и Словакии. Четвертьфинал состоится 4 сентября.

"Хорошо, что мы обыграли сильного соперника. Команда прогрессирует от матча к матчу, видны позитивные моменты. Конечно, потеря блокирующей сборной России Ирины Фетисовой стала серьезной. Теперь сборной России, скорее всего, предстоит играть с сильными итальянками", - сказал Яременко.