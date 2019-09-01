"Тамбов" арендует футболиста "Спартака" Мелкадзе до конца сезона

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футбольный клуб "Тамбов" арендует нападающего московского "Спартака" Георгия Мелкадзе до конца сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Мелкадзе является воспитанником "Спартака" и выступал за основную команду с 2014 года. В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в двух матчах РПЛ.

"Мы арендуем Мелкадзе до конца сезона. У нас уже есть все договоренности со "Спартаком", завтра будем оформлять аренду без права выкупа", - сказал Худяков.

За "Спартак" Мелкадзе провел 22 матча в карьере и не отметился результативными действиями. Сезон-2017/18 футболист провел в "Тосно" и стал обладателем Кубка России. В составе юношеской сборной России Мелкадзе завоевал серебряные медали чемпионата Европы 2015 года.

"Тамбов" идет последним в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после восьми туров.