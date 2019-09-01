В матче "Спартак" - "Зенит" судья впервые отменил гол в РПЛ после просмотра видеоповтора

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный арбитр матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенитом" Виталий Мешков впервые в истории чемпионатов России по футболу отменил забитый гол с помощью системы видеоассистента рефери (VAR). Встреча проходит в Москве.

Инцидент произошел на 33-й минуте матча при счете 0:0. Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев после отскока получил мяч и пробил низом по центру ворот. Мяч после серии рикошетов залетел в ворота Андрея Лунева. Позднее Мешков после просмотра видеоповтора определил игру рукой у Бакаева.

После первого тайма встречи "Зенит" ведет со счетом 1:0, забитым голом на 41-й минуте отметился Юрий Жирков.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России сезона-2018/19, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.