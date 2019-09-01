"Витесс" под руководством тренера Слуцкого возглавил таблицу чемпионата Нидерландов

ТАСС, 1 сентября. Футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл АЗ со счетом 2:1 в гостевом матче пятого тура чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча прошла в присутствии 13 290 зрителей.

В составе "Витесса" голы забили Тим Матаваж (45-я минута) и Матуш Беро, реализовавший пенальти на шестой добавленной ко второму тайму минуте со второй попытки. У АЗ отличился Тён Копмейнерс (33).

"Витесс" возглавил турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, набрав 11 очков после пяти матчей. "Аякс", идущий вторым, имеет в активе 10 очков, однако у амстердамского клуба есть матч в запасе.

Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия" и возглавлял сборную России. В январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.

В сезоне-2018/19 "Витесс" занял пятое место в чемпионате страны. В следующем туре "Витесс" в гостях встретится с ПСВ, а АЗ дома сыграет против "Спарты". Игры шестого тура пройдут после паузы на матчи национальных сборных в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года.