Чемпион стартовал с поражения. "Авангард" обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 10 874 зрителей и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Авангарда". В стартовом матче сезона победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина разыгрывают между собой Кубок открытия. Но ЦСКА в прошлом сезоне стал первой в истории командой, выигравшей и регулярный чемпионат, и Кубок Гагарина, поэтому армейцы в дебютной игре нового сезона встретились с финалистом прошлого плей-офф - "Авангардом". ЦСКА практически полностью сохранил чемпионский состав, произведя точечные усиления - из игроков основной обоймы армейцы не продлили контракты с нападающими Грегом Скоттом и Янником Хансеном, а также защитником Михаилом Пашниным. На место крайнего форварда в первое звено был приобретен игрок сборной Чехии Иржи Секач. Лучший снайпер прошлого регулярного чемпионата Кирилл Капризов начал встречу в третьем звене с Андреем Светлаковым и Иваном Телегиным. Место в воротах неожиданно для многих занял не Илья Сорокин, а Ларс Юханссон.

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"У Ильи Сорокина был очень тяжелый прошлый сезон. У него был другой план подготовки, поэтому мы знали, что Юханссон будет играть", - пояснил после матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Главными приобретениями "Авангарда" стали защитник Вячеслав Войнов и нападающий Свен Андригетто. Однако Войнов из-за повреждения не смог принять участия в первом матче. По словам главного тренера команды из Омска Боба Хартли, Войнов, скорее всего, сможет сыграть в следующем матче с "Йокеритом" 3 сентября. Также на шесть месяцев выбыл из строя центральный нападающий первого звена Денис Зернов. Шалунов - автор первой шайбы сезона Перед началом матча под своды "ЦСКА-Арены" в честь победы в Кубке Гагарина был поднят стяг. Также болельщики в фойе арены могли приобрести чемпионскую атрибутику армейского клуба. Приветственными словами 12-й сезон КХЛ открыли вице-премьер РФ Ольга Голодец, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Сама игра началась не в очень быстром темпе и практически без опасных моментов. На 12-й минуте встречи нападающий ЦСКА Максим Шалунов решился на бросок с острого угла, после которого шайба рикошетом от клюшки защитника Алексея Бондарева влетела в ворота "Авангарда". К тому моменту хоккеисты омской команды нанесли только один бросок по воротам ЦСКА. Армейцы вскоре получили численное преимущество и имели шанс забросить, но реализовать большинство не смогли. "Авангард" на последней минуте периода воспользовался первым же своим шансом в большинстве. Защитник Коди Франсон бросил от синей линии, а Юханссон не успел среагировать из-за скопления игроков на бросок, который пришелся под перекладину . Гол Чудинова из своей зоны и победа "Авангарда" Второй период активнее начал ЦСКА, создав два хороших момента у ворот Игоря Бобкова. Однако на 26-й минуте защитник "Авангарда" Максим Чудинов прямым броском из своей зоны застал врасплох Юханссона. В похожем стиле Чудинов забросил шайбу в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина прошлого сезона в ворота "Барыса", которые также защищал шведский голкипер Хенрик Карлссон. "За свою карьеру я видел много голов из своей зоны, но когда это делает один и тот же игрок - возможно, он станет лучшим бомбардиром, не заходя в зону соперника", - отметил Хартли. "Гол Чудинова из своей зоны - это круто, это придало команде энергию. Если он сможет продолжать в том же духе, пусть так делает дальше", - сказал Франсон. Никитин, несмотря на грубую ошибку Юханссона, сообщил о том, что шведский голкипер будет защищать ворота ЦСКА и в следующем матче регулярного чемпионата с казанским "Ак Барсом", который состоится 3 сентября.