Чемпион стартовал с поражения. "Авангард" обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 10 874 зрителей и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Авангарда".
В стартовом матче сезона победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина разыгрывают между собой Кубок открытия. Но ЦСКА в прошлом сезоне стал первой в истории командой, выигравшей и регулярный чемпионат, и Кубок Гагарина, поэтому армейцы в дебютной игре нового сезона встретились с финалистом прошлого плей-офф - "Авангардом". ЦСКА практически полностью сохранил чемпионский состав, произведя точечные усиления - из игроков основной обоймы армейцы не продлили контракты с нападающими Грегом Скоттом и Янником Хансеном, а также защитником Михаилом Пашниным. На место крайнего форварда в первое звено был приобретен игрок сборной Чехии Иржи Секач.
Лучший снайпер прошлого регулярного чемпионата Кирилл Капризов начал встречу в третьем звене с Андреем Светлаковым и Иваном Телегиным. Место в воротах неожиданно для многих занял не Илья Сорокин, а Ларс Юханссон.
"У Ильи Сорокина был очень тяжелый прошлый сезон. У него был другой план подготовки, поэтому мы знали, что Юханссон будет играть", - пояснил после матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Главными приобретениями "Авангарда" стали защитник Вячеслав Войнов и нападающий Свен Андригетто. Однако Войнов из-за повреждения не смог принять участия в первом матче. По словам главного тренера команды из Омска Боба Хартли, Войнов, скорее всего, сможет сыграть в следующем матче с "Йокеритом" 3 сентября. Также на шесть месяцев выбыл из строя центральный нападающий первого звена Денис Зернов.
Шалунов - автор первой шайбы сезона
Перед началом матча под своды "ЦСКА-Арены" в честь победы в Кубке Гагарина был поднят стяг. Также болельщики в фойе арены могли приобрести чемпионскую атрибутику армейского клуба. Приветственными словами 12-й сезон КХЛ открыли вице-премьер РФ Ольга Голодец, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Сама игра началась не в очень быстром темпе и практически без опасных моментов. На 12-й минуте встречи нападающий ЦСКА Максим Шалунов решился на бросок с острого угла, после которого шайба рикошетом от клюшки защитника Алексея Бондарева влетела в ворота "Авангарда". К тому моменту хоккеисты омской команды нанесли только один бросок по воротам ЦСКА. Армейцы вскоре получили численное преимущество и имели шанс забросить, но реализовать большинство не смогли.
"Авангард" на последней минуте периода воспользовался первым же своим шансом в большинстве. Защитник Коди Франсон бросил от синей линии, а Юханссон не успел среагировать из-за скопления игроков на бросок, который пришелся под перекладину .
Гол Чудинова из своей зоны и победа "Авангарда"
Второй период активнее начал ЦСКА, создав два хороших момента у ворот Игоря Бобкова. Однако на 26-й минуте защитник "Авангарда" Максим Чудинов прямым броском из своей зоны застал врасплох Юханссона. В похожем стиле Чудинов забросил шайбу в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина прошлого сезона в ворота "Барыса", которые также защищал шведский голкипер Хенрик Карлссон. "За свою карьеру я видел много голов из своей зоны, но когда это делает один и тот же игрок - возможно, он станет лучшим бомбардиром, не заходя в зону соперника", - отметил Хартли.
"Гол Чудинова из своей зоны - это круто, это придало команде энергию. Если он сможет продолжать в том же духе, пусть так делает дальше", - сказал Франсон.
Никитин, несмотря на грубую ошибку Юханссона, сообщил о том, что шведский голкипер будет защищать ворота ЦСКА и в следующем матче регулярного чемпионата с казанским "Ак Барсом", который состоится 3 сентября.
До конца периода команды продолжали обмениваться нечастыми моментами, но вратари играли надежно. В третьей двадцатиминутке армейцы оказывали давление на ворота "Авангарда", имели три неплохие возможности сравнять счет, но не воспользовались ими. "Авангард" также мог увеличить преимущество, проводя опасные контратаки. Менее чем за две минуты до окончания основного времени матча армейцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, а Франсон оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота и установив окончательный счет.
"Я очень сильно горжусь своей командой, мы играли очень здорово и дисциплинированно. ЦСКА открыл счет, но у нас не было никакой паники после пропущенной шайбы", - отметил Хартли.
"Авангард" во второй раз играл в матче за Кубок открытия, в первый раз омский клуб проиграл столичному "Динамо" в 2012 году, для ЦСКА этот матч стал четвертым, московская команда ни разу не одерживала победу. В прошлом сезоне Кубок открытия завоевал петербургский СКА, обыгравший казанский "Ак Барс" (6:1). Третьяк в беседе с ТАСС после матча высказал мнение, что хоккеистам "Авангарда" сопутствовала удача в игре с ЦСКА, а также подчеркнул, что считает армейцев фаворитами сезона.
Новые технологии в КХЛ и стремление к единым площадкам
С нового сезона КХЛ впервые будет использовать специальную систему фиксации положения шайбы и игроков на площадке. В игровые шайбы и свитера игроков будут интегрированы специальные чипы. По периметру арены сенсорные датчики будут с определенной частотой считывать показания с чипов. В результате будут формироваться абсолютные новые данные, а болельщики смогут увидеть их на медиакубе и в телевизионной трансляции.
В нынешнем сезоне команды КХЛ будут проводить матчи на площадках трех разных размеров. На данный момент только семь из 24 команд в лиге сохраняют европейский размер площадок (60 м на 30 м) на своих аренах: "Трактор" (Челябинск), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Салават Юлаев" (Уфа), "Йокерит" (Хельсинки), "Куньлунь" (Пекин), "Локомотив" (Ярославль) и рижское "Динамо". Остальные команды перешли на "финские" (60 м на 28 м) или "североамериканские" (60 м на 26 м) площадки.
"Никакой неразберихи с размерами площадок нет, идет поэтапное изменение размеров площадок, в ноябре мы утвердим дорожную карту перехода к единому стандарту. Инициатива идет со стороны Международной федерации хоккея, ее регламент позволяет использовать ширину площадок размером от 25 до 30 метров, мы понимаем, что уменьшение площадок приводит к другой динамике, благодарим тренеров команд, которые вынуждены играть на площадках, где разная тактика, но этот процесс управляемый. К сожалению, не все площадки можно легко переоборудовать, есть некоторое количество сложностей, затрат. Мы все это учитываем и разрабатываем дорожную карту", - пояснил Чернышенко.
Также президент лиги отметил, что на старте сезона ни один из клубов не имеет финансовых задолженностей.