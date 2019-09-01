"Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

ТАСС, 1 сентября. Футболисты лондонского "Арсенала" сыграли вничью со столичным "Тоттенхэмом" со счетом 2:2 в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс".

В составе "Арсенала" голы забили Александр Ляказетт (45+2-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (71). У "Тоттенхэма" отличились Кристиан Эриксен (10) и Гарри Кейн (40, с пенальти). На 80-й минуте встречи главный арбитр Мартин Аткинсон отменил гол "Арсенала", зафиксировав после просмотра видеоповтора положение "вне игры".

Эриксен стал пятым игроком в истории "Тоттенхэма", который сумел забить 50 голов в матчах АПЛ, ранее подобного достижения добивались Гарри Кейн (128 голов), Тедди Шерингем (97), Джермейн Дефо и Робби Кин (оба - по 91).

Всего команды провели между собой 184 матча, "Арсенал" одержал 75 побед, "Тоттенхэм" выиграл в 58 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом.

"Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав семь очков после четырех матчей. "Тоттенхэм" идет девятым, имея в активе пять очков после четырех встреч.

В следующем матче 15 сентября подопечные Унаи Эмери на выезде сыграют против "Уотфорда", а "Тоттенхэм" днем ранее на домашнем поле встретится с "Кристал Пэлас".