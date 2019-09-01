Гол Жиркова принес "Зениту" победу над "Спартаком" в матче восьмого тура чемпионата России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" на выезде переиграл московский "Спартак" со счетом 1:0 в заключительном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 43 382 зрителей.
В составе "Зенита" отличился 36-летний Юрий Жирков (41-я минута). Жирков забил первый мяч за два года, в предыдущий раз он отличился в матче чемпионата России против грозненского "Ахмата" 13 августа 2017 года (4:0). Он же был признан лучшим игроком встречи. Сергей Семак впервые одержал победу в качестве главного тренера над "Спартаком".
На 32-й минуте полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев забил мяч, который был отменен после просмотра главным арбитром встречи Виталием Мешковым видеоповтора, на матче работала система видеоассистента рефери (VAR), к первому тайму Мешков добавил пять минут. Впервые в истории чемпионатов России по футболу взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора. Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев и полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев получили по четвертой желтой карточке в текущем сезоне, они автоматически пропустят матчи девятого тура.
Перед началом матча на стадионе был презентован новичок "Спартака" - чех Алекс Крал, футболист будет выступать за "Спартак" под 33-м номером. Перед игрой пресс-служба "Спартака" сообщила о травме футболиста клуба Резиуана Мирзова, которую он получил в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" в Москве (1:2, первый матч - 0:1). У футболиста диагностирован перелом одной из костей стопы и частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.
"Спартак" и "Зенит" встретились в 56-й раз в российской истории, "Зенит" одержал 21-ю победу, на счету "Спартака" 19 побед, еще 16 матчей завершились вничью. "Зенит" победил "Спартак" в Москве в матче чемпионата России впервые с 2012 года, когда 30 ноября в "Лужниках" переиграл "Спартак" со счетом 4:2. Впервые за 51 очный матч клубов в чемпионатах России "Зенит" сумел победить со счетом 1:0.
В турнирной таблице "Зенит" занимает вторую строчку, имея в активе 17 очков, "Спартак" идет на шестом месте (14 очков). В девятом туре "Спартак" дома примет екатеринбургский "Урал", а "Зенит" на своем поле встретится с тульским "Арсеналом". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.
Ход матча
Стартовые минуты встречи прошли в силовой борьбе в центре поля, после чего команды обменялись опасными ударами. У "Спартака" из-за пределов штрафной пробил Бакаев, чей удар пришелся рядом со штангой, а у "Зенита" Артем Дзюба попал в каркас ворот. В целом у гостей не получался выход из обороны, а хозяева поля раз за разом накрывали соперника, организуя новые волны атак. К середине первого тайма красно-белые могли похвастаться отмененным из-за положения вне игры голом, а также опасным ударом со штрафного в исполнении Андре Шюррле.
Петербуржцы были менее активны у ворот Александра Максименко. Подача штрафного с не самой опасной позиции и не лучшая игра голкипера Андрея Лунева на выходе позволили Бакаеву на паузе разобраться с соперником и ударом отправить мяч в ворота - голкипер в этом эпизоде был закрыт своими же игроками и не видел момента удара. Болельщики успели в полной мере отпраздновать гол и использовать несколько файеров, когда в дело вмешалась система видеоассистента рефери. Судьи во главе с Мешковым, посмотрев повтор, приняли решение отменить взятие ворот, поскольку полузащитник перед результативным ударом подыграл себе рукой.
Гости в ответ показали, что не обязательно создавать много моментов - редкая контратака на ворота "Спартака" обернулась голом. Неудачный рикошет от защитника привел к угловому, после подачи которого Жирков оказался первым на мяче и неотразимо пробил в дальний верхний угол ворот хозяев поля. Похожий мяч он забил в ворота "Спартака" девять лет назад в матче Лиги чемпионов в составе английского "Челси" и также принес победу своему клубу (2:0). Тот мяч остался единственным для российского игрока в составе клуба из Лондона.
Перерыв оставил много вопросов для размышлений, а болельщики получили возможность принять участие в одной из активностей спонсоров "Спартака" - поклонник красно-белых, отважившись на удар по воротам от углового флага, отправил мяч в сетку и заработал 1 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, такое произошло впервые с начала проведения акции. После перерыва хозяева поля долго возвращались в матч, но уже к 60-й минуте создали пару неплохих стандартов, которые Георгий Джикия и Шюррле не смогли довести до опасных моментов у ворот Лунева. Главный тренер "Спартака" Олег Кононов, пытаясь освежить атаку, выпустил отбывшего дисквалификацию нападающего Эсекьеля Понсе.
В концовке встречи "Спартак" был вынужден идти вперед большими силами, оставляя гостям шансы для контратак. "Зенит" имел несколько хороших моментов, один только Дзюба дважды мог снять вопросы о победителе, но один из его ударов прошел в сантиметрах от штанги, а второй принял на себя защитник. В атаке красно-белые чередовали проходы по флангам с попытками организовать прорыв по центру через мелкий пас. Чемпион мира Шюррле, несмотря на то, что игра у него не задалась, раз за разом старался все сделать самостоятельно, но его удары со штрафных были неточными, а с игры - шли мимо или в руки Луневу.
До финального свистка "Спартак" не оставлял попыток уйти от поражения, но не смог создать по-настоящему опасных моментов у ворот "Зенита". Гости, понимая, насколько важно завершить выезд в Москву победой, не рвались вперед большими силами, внимательно играя в обороне. Даже с учетом этого петербуржцы были ближе ко второму голу, чем спартаковцы к тому, чтобы восстановить равенство в счете.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|15-7
|17
|2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|10-3
|17
|3
|Ростов
|8
|5
|2
|1
|14-11
|17
|4
|ЦСКА
|8
|5
|1
|2
|10-6
|16
|5
|Локомотив
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|6
|Спартак
|8
|4
|2
|2
|10-8
|14
|7
|Арсенал
|8
|4
|1
|3
|11-10
|13
|8
|Урал
|8
|3
|1
|4
|14-18
|10
|9
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|5-8
|10
|10
|Уфа
|8
|3
|1
|4
|10-10
|10
|11
|Динамо
|8
|2
|3
|3
|6-6
|9
|12
|Ахмат
|8
|2
|2
|4
|5-12
|8
|13
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|10-11
|7
|14
|Сочи
|8
|1
|3
|4
|5-10
|6
|15
|Оренбург
|8
|1
|2
|5
|9-14
|5
|16
|Тамбов
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5