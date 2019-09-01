Гол Жиркова принес "Зениту" победу над "Спартаком" в матче восьмого тура чемпионата России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" на выезде переиграл московский "Спартак" со счетом 1:0 в заключительном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 43 382 зрителей.

В составе "Зенита" отличился 36-летний Юрий Жирков (41-я минута). Жирков забил первый мяч за два года, в предыдущий раз он отличился в матче чемпионата России против грозненского "Ахмата" 13 августа 2017 года (4:0). Он же был признан лучшим игроком встречи. Сергей Семак впервые одержал победу в качестве главного тренера над "Спартаком".

На 32-й минуте полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев забил мяч, который был отменен после просмотра главным арбитром встречи Виталием Мешковым видеоповтора, на матче работала система видеоассистента рефери (VAR), к первому тайму Мешков добавил пять минут. Впервые в истории чемпионатов России по футболу взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора. Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев и полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев получили по четвертой желтой карточке в текущем сезоне, они автоматически пропустят матчи девятого тура.

Перед началом матча на стадионе был презентован новичок "Спартака" - чех Алекс Крал, футболист будет выступать за "Спартак" под 33-м номером. Перед игрой пресс-служба "Спартака" сообщила о травме футболиста клуба Резиуана Мирзова, которую он получил в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" в Москве (1:2, первый матч - 0:1). У футболиста диагностирован перелом одной из костей стопы и частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

"Спартак" и "Зенит" встретились в 56-й раз в российской истории, "Зенит" одержал 21-ю победу, на счету "Спартака" 19 побед, еще 16 матчей завершились вничью. "Зенит" победил "Спартак" в Москве в матче чемпионата России впервые с 2012 года, когда 30 ноября в "Лужниках" переиграл "Спартак" со счетом 4:2. Впервые за 51 очный матч клубов в чемпионатах России "Зенит" сумел победить со счетом 1:0.

В турнирной таблице "Зенит" занимает вторую строчку, имея в активе 17 очков, "Спартак" идет на шестом месте (14 очков). В девятом туре "Спартак" дома примет екатеринбургский "Урал", а "Зенит" на своем поле встретится с тульским "Арсеналом". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.

Ход матча

Стартовые минуты встречи прошли в силовой борьбе в центре поля, после чего команды обменялись опасными ударами. У "Спартака" из-за пределов штрафной пробил Бакаев, чей удар пришелся рядом со штангой, а у "Зенита" Артем Дзюба попал в каркас ворот. В целом у гостей не получался выход из обороны, а хозяева поля раз за разом накрывали соперника, организуя новые волны атак. К середине первого тайма красно-белые могли похвастаться отмененным из-за положения вне игры голом, а также опасным ударом со штрафного в исполнении Андре Шюррле.

Петербуржцы были менее активны у ворот Александра Максименко. Подача штрафного с не самой опасной позиции и не лучшая игра голкипера Андрея Лунева на выходе позволили Бакаеву на паузе разобраться с соперником и ударом отправить мяч в ворота - голкипер в этом эпизоде был закрыт своими же игроками и не видел момента удара. Болельщики успели в полной мере отпраздновать гол и использовать несколько файеров, когда в дело вмешалась система видеоассистента рефери. Судьи во главе с Мешковым, посмотрев повтор, приняли решение отменить взятие ворот, поскольку полузащитник перед результативным ударом подыграл себе рукой.

Гости в ответ показали, что не обязательно создавать много моментов - редкая контратака на ворота "Спартака" обернулась голом. Неудачный рикошет от защитника привел к угловому, после подачи которого Жирков оказался первым на мяче и неотразимо пробил в дальний верхний угол ворот хозяев поля. Похожий мяч он забил в ворота "Спартака" девять лет назад в матче Лиги чемпионов в составе английского "Челси" и также принес победу своему клубу (2:0). Тот мяч остался единственным для российского игрока в составе клуба из Лондона.

Перерыв оставил много вопросов для размышлений, а болельщики получили возможность принять участие в одной из активностей спонсоров "Спартака" - поклонник красно-белых, отважившись на удар по воротам от углового флага, отправил мяч в сетку и заработал 1 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, такое произошло впервые с начала проведения акции. После перерыва хозяева поля долго возвращались в матч, но уже к 60-й минуте создали пару неплохих стандартов, которые Георгий Джикия и Шюррле не смогли довести до опасных моментов у ворот Лунева. Главный тренер "Спартака" Олег Кононов, пытаясь освежить атаку, выпустил отбывшего дисквалификацию нападающего Эсекьеля Понсе.

В концовке встречи "Спартак" был вынужден идти вперед большими силами, оставляя гостям шансы для контратак. "Зенит" имел несколько хороших моментов, один только Дзюба дважды мог снять вопросы о победителе, но один из его ударов прошел в сантиметрах от штанги, а второй принял на себя защитник. В атаке красно-белые чередовали проходы по флангам с попытками организовать прорыв по центру через мелкий пас. Чемпион мира Шюррле, несмотря на то, что игра у него не задалась, раз за разом старался все сделать самостоятельно, но его удары со штрафных были неточными, а с игры - шли мимо или в руки Луневу.

До финального свистка "Спартак" не оставлял попыток уйти от поражения, но не смог создать по-настоящему опасных моментов у ворот "Зенита". Гости, понимая, насколько важно завершить выезд в Москву победой, не рвались вперед большими силами, внимательно играя в обороне. Даже с учетом этого петербуржцы были ближе ко второму голу, чем спартаковцы к тому, чтобы восстановить равенство в счете.