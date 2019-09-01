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Футбол в России

Семак: матч "Спартак" - Зенит" получился незрелищным для болельщиков

Петербургский клуб победил со счетом 1:0
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом" получился нервным и незрелищным для болельщиков. Об этом на пресс-конференции после игры рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Футболисты "Зенита" в матче восьмого тура обыграли на выезде "Спартак" со счетом 1:0.

"Игра нервная и незрелищная для болельщиков. "Зенит" постарался сыграть надежно в обороне, что и удалось. Мы допустили много необязательных штрафных", - сказал Семак.

В следующем туре "Зенит" сыграет дома с "Арсеналом".

Теги
Российский футболСемак, Сергей Богданович
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