Семак: матч "Спартак" - Зенит" получился незрелищным для болельщиков

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом" получился нервным и незрелищным для болельщиков. Об этом на пресс-конференции после игры рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Футболисты "Зенита" в матче восьмого тура обыграли на выезде "Спартак" со счетом 1:0.

"Игра нервная и незрелищная для болельщиков. "Зенит" постарался сыграть надежно в обороне, что и удалось. Мы допустили много необязательных штрафных", - сказал Семак.

В следующем туре "Зенит" сыграет дома с "Арсеналом".