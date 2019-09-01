СМИ: футболист "Бетиса" Морон может перейти в "Локомотив"

ТАСС, 1 сентября. Московский футбольный клуб "Локомотив" заинтересован в услугах нападающего испанского "Бетиса" Лоренцо Морона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Informabetis.

По информации источника, руководство "Локомотива" уже выдвинуло официальное предложение по трансферу 25-летнего испанца, однако представителей "Бетиса" не устроили условия сделки. В настоящее время "Локомотив" готовит новое предложение. Отмечается, что сумма отступных за форварда составляет €40 млн. Трансферное окно в России, во время которого можно осуществлять переходы футболистов, закроется 2 сентября.

Морон является воспитанником "Бетиса", за основную команду он провел 63 матча, забив 18 голов и отдав пять голевых передач.

"Локомотив" после восьми туров занимает пятое место, набрав 14 очков. В следующем матче железнодорожники на выезде сыграют с "Сочи". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.