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Футбол в России

Гендиректор "Зенита": команда имела больше моментов, несмотря на преимущество "Спартака"

По словам Александра Медведева, игра держала в напряжении все 90 минут
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ФК "Зенит/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© ФК "Зенит/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Петербургский "Зенит" создал больше голевых ситуаций в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" несмотря на игровое преимущество красно-белых. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В воскресенье "Зенит" одержал гостевую победу над "Спартаком" со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил 36-летний Юрий Жирков. На 32-й минуте полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев забил мяч, который был отменен после просмотра главным арбитром встречи Виталием Мешковым видеоповтора, на матче работала система видеоассистента рефери (VAR).

"Сегодняшняя игра держала в напряжении все 90 минут, - сказал Медведев. - "Спартак" больше владел преимуществом, но если говорить объективно, то по количеству голевых моментов "Зенит" превзошел москвичей. Мы создали пять опасных ситуаций, а красно-белые - максимум две. Сегодня мы также увидели необходимость VAR".

Медведев выделил двух футболистов "Зенита" в прошедшей игре. "Отметил бы Вилмара Барриоса, который показал сегодня прекрасную работоспособность. Конечно, отмечу Юрия Жиркова, который переживает вторую молодость, он здорово отыграл в полузащите, а своим красивым голом показал всем молодым футболистам, как нужно складываться под удар. Юрий находится в прекрасной форме, я считаю, что нужно смотреть не на его возраст в паспорте, а на его игру на поле", - заключил Медведев.

В турнирной таблице "Зенит" занимает вторую строчку, набрав 17 очков, "Спартак" идет на шестом месте, имея 14 очков. В девятом туре "Спартак" дома примет екатеринбургский "Урал", а "Зенит" на своем поле встретится с тульским "Арсеналом". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.

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Российский футболМедведев, Александр Иванович
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