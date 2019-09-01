Футболист Дзюба считает, что "Зенит" мог проиграть без помощи VAR

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" мог проиграть московскому "Спартаку" в игре восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), если бы на матче не использовалась система видеоассистента рефери (VAR). Такое мнение журналистам после игры высказал нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

В воскресенье "Зенит" в Москве обыграл "Спартак" со счетом 1:0. На 32-й минуте полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев забил мяч, который был отменен после просмотра Виталием Мешковым видеоповтора, на матче работала система VAR.

"Тяжелое поле, ноги очень устали. Матч эмоционально непростой, самое главное - победили. Очень хорошо, что на матче был VAR. Если бы не он, могли бы и проиграть", - сказал Дзюба.

"Считаю, победили заслуженно. Во втором тайме "Спартак" играл, неплохо атаковал, но у них не было ни одного момента, а мы могли забить еще", - добавил нападающий "Зенита".

В турнирной таблице "Зенит" занимает вторую строчку, имея в активе 17 очков. В девятом туре подопечные Сергея Семака на своем поле встретятся с тульским "Арсеналом". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.