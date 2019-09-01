Мостовой: Кононову не стоило менять футболиста "Спартака" Бакаева в игре с "Зенитом"

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главному тренеру московского "Спартака" Олегу Кононову не стоило менять полузащитника Зелимхана Бакаева в концовке матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Таким мнением с ТАСС поделился экс-полузащитник красно-белых Александр Мостовой.

В воскресенье "Спартак" потерпел домашнее поражение от "Зенита" со счетом 0:1. На 82-й минуте Кононов выпустил полузащитника Лоренсо Мельгарехо вместо Бакаева.

"Спартак" сегодня наиграл на гол, ничья была бы более справедливым результатом. Безусловно, "Зенит" здорово контратаковал, когда "Спартак" стал открываться во второй тайме, но петербуржцы не превосходили особо москвичей по игре. У "Спартака" можно выделить Бакаева, остальные футболисты красно-белых сыграли на не очень высоком уровне. Я не понимаю, зачем нужно было заменять Зелимхана, этого не стоило делать, можно было поменять защитника, например, но никак не атакующего полузащитника", - сказал Мостовой.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" идет на шестом месте, набрав 14 очков. В девятом туре "Спартак" дома примет екатеринбургский "Урал". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.