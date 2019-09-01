Шюррле: пауза на игры сборных должна помочь "Спартаку"

Единственный мяч красно-белые пропустили после дальнего удара Юрия Жиркова. "Футбол нелогичен, это был фантастический удар, - отметил он, говоря о пропущенном мяче. - Мы забили, но потом VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС) отменил его. Но я считаю, что мы играли лучше, чем "Зенит".

"Пауза на игры сборных очень важна для того, чтобы восстанавливаться, набраться сил и продолжить борьбу в турнирах. Это был сложный месяц, ребята выложились на 100 процентов. Я горжусь командой, что мы смогли проделать такую работу", - сказал Шюррле.

"Спартак" в матче восьмого тура уступил дома "Зениту" со счетом 0:1. С 13 июля красно-белые провели уже 12 матчей, включая четыре игры Лиги Европы.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Предстоящая пауза на игры национальных сборных будет важна для футболистов "Спартака" в плане восстановления. Такое мнение журналистам после матча с "Зенитом" высказал нападающий красно-белых Андре Шюррле.

"Это была прекрасная игра, последняя в долгом отрезке длиной в месяц, за который мы провели девять матчей. Некоторые проиграли из-за каких-то обстоятельств", - добавил он.

Немец ответил на вопрос о том, почему он бил почти все штрафные "Спартака" и часто брал игру на себя. "Я всегда уверен в своих силах - если не пытаться, никогда не забьешь. Сегодня мне не повезло, в первом случае мяч почти попал в ворота, а потом были удары выше. Но я продолжу стараться и мяч залетит", - подчеркнул он.

"Спартак" подвела реализация моментов"

Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия считает, что команда неудачно реализовывала свои моменты. "Я считаю, что сегодня мы играли лучше, - сказал Джикия. - Ясно, что результат плохой, но моменты у нас были. Мы знали, что "Зенит" будет так действовать, а игра получится ломанной, мы старались выходить в атаку низом, во второй тайме мы больше играли на чужой половине, но нас подвела реализация".

На 32-й минуте полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев забил мяч, который был отменен после просмотра арбитром Виталием Мешковым видеоповтора, на матче работала система VAR. "Я с уважением отношусь к судьям и к VAR", - добавил Джикия.

"У нас было девять матчей за месяц, команда немного устала. Кто-то будет отдыхать, а кто-то продолжит этот тяжелый путь в сборной. Но в целом все нормально", - резюмировал капитан "Спартака".

Следующий матч "Спартак" дома проведет с "Уралом". Игры девятого тура пройдут через две недели, после паузы на матчи национальных сборных.