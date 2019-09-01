Определись все участники четвертьфиналов женского чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 1 сентября. Женская сборная Польши по волейболу обыграла команду Испании в заключительном матче 1/8 финала чемпионата Европы. Матч прошел в польской Лодзи.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:20, 25:19) в пользу сборной Польши. В четвертьфинале польские волейболистки сыграют с командой Германии. В других четвертьфиналах сыграют сборные России и Италии, Сербии и Болгарии, а также Турции и Нидерландов. Все четвертьфиналы пройдут в среду. Матчи 1/4 финала пройдут 4 сентября. В случае победы россиянки в субботу в полуфинале сыграют с победителем матча между командами Сербии и Болгарии.

В матчах 1/8 финала сборная России обыграла бельгиек (3-1), итальянки переиграли словацкую команду (3-0), сборная Нидерландов обыграла команду Греции (3-0), сербки оказались сильнее румынок (3-0), немки - словенок (3-0). Сборная Болгарии переиграла команду Азербайджана (3-0), команда Турции в пяти сетах обыграла команду Хорватии.

Чемпионат Европы, который проходит в Братиславе, Анкаре, Будапеште и польской Лодзи, завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.